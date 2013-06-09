إيران تحقق خطوة هامة بملفها النووي

قامت السلطات الإيرانية، الأحد بإضافة خزانين للوقود وتزويد مفاعل "اراك" للماء الثقيل بالوقود الافتراضي، بحضور الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

ونقل تقرير الوكالة على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي قوله: "إن رئيس الجمهورية شهد خلال هذه الزيارة التفقدية، تركيب الحاوية الرئيسية للمفاعل ما يعتبر خطوة مهمة في العمل بهذا المشروع."

وأضاف عباسي: " ان مفاعل اراك للماء الثقيل سيتم تزويده بالوقود الافتراضي حتى نهاية العام ونأمل بان نتمكن من انجاز مراحل العمل والاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة عمل المفاعل وان نبدأ التدشين الكامل في العام القادم." مشيرا إلى "إننا وفي ظل هذا التطور المهم يمكننا انجاز التصاميم والحسابات اللازمة لإنشاء مثل هذه المفاعلات." بحسب ما نقلته الوكالة.

وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، جوزيف ماكمانوس: "نحن منزعجون من إعلان إيران أن مفاعل اراك قد يكون جاهزا العام 2014، في الوقت ذاته الذي ترفض تزويد الوكالة بخرائط ومعلومات تصميم هذا المفاعل."

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يتهم فيه البعض إيران بأنها تسعى لتطوير برنامجها النووي للحصول وتصنيع السلاح النووي وهو الأمر الذي تنفيه طهران وتؤكد على أن برنامجها النووي هو لدواعي سلمية.

المصدر: السي ان ان