مسؤول في التعليم يوضح آلية ترشح المتقدمين لوظائف التعليمية للعام الحالي

أوضح مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم في غزة أحمد سالم، أن الوزارة ستعلن عن أسماء المتأهلين للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المدرسين خلال الفترة القادمة. مؤكداً أن معايير ترشيح المتقدمين للمقابلات الشخصية تختلف من تخصص لآخر، وأنه ليس بالضرورة أن كل من اجتاز الامتحان بنجاح سيتأهل للمقابلة الشخصية.

وقال سالم لمراسل "فلسطين اليوم":" إن الوزارة الآن مشغولة في امتحانات الثانوية العامة، وأنه بعد الانتهاء من الامتحانات سيتم التفرغ لملف المتقدمين للوظائف، مضيفاً أن الوزارة بحاجة إلى 300 مدرس في مختلف التخصصات لهذا العام.

وأوضح أن عدد المتقدمين للوظائف بلغ 11645 ، ولم يفصح عن عدد الطلبة الذين اجتازوا نسبة النجاح في الامتحانات. لكنه أكد بأن كل تخصص يختلف عن الآخر وأنه ليس شرطاً أن من اجتاز الامتحان سيؤهل للمقابلة. وأنه من الصعب تأهل أي طالب لم يجتاز نسبة النجاح 50%.

وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم عن نتائج امتحانات المتقدمين لوظائف في وزارة التربية والتعليم.