الاحتلال يقمع مسيرة خرجت من باحات الأقصى استنكاراً لـ« الأنوار »

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مسيرة شارك بها عشرات المواطنين خرجت من باحات المسجد الأقصى المبارك استنكارا لمهرجان 'الأنوار' الاحتلالي.

وأطلق المهرجان من قبل بلدية الاحتلال بالقدس وجهات إسرائيلية عديدة للعام الخامس على التوالي، الأربعاء الماضي، بوضع مجسمات ضوئية وعكس أشكال ورسومات ضوئية على أبواب القدس القديمة مثل أبواب: العامود، والخليل، والجديد، بهدف جذب المتدينين اليهود والسياح لزيارة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان ، بأن المستوطنين أمعنوا بالاشتباك مع المواطنين وقاموا باستفزازهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استمرت لفترة في البلدة القديمة، أصيب خلالها العشرات بالاختناق بالغاز.