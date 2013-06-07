روسيا تعلن عن مجمع صاروخي جديد لصواريخها الإستراتيجية

قال الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي، رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن المجمعات الصاروخية الإستراتيجية "روبيج" ستدخل الخدمة الفعلية بنهاية هذه السنة وسوف تنشر الكتيبة الأولى منها مع بداية سنة 2014.

وقال زاروديتسكي، في كلمته التي ألقاها خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضباط الذين رفعوا إلى رتب أعلى وكلفوا بمسؤوليات جديدة ، قال موجها كلامه للرئيس "ضمن إطار خطط بناء القوات المسلحة الروسية التي وافقتم عليها، جرى مساء يوم أمس اختبار ناجح لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات عالي الدقة من المجمع الصاروخي المستقبلي "روبيج"، وحسب قوله تم خلال هذه العملية استخدام "تجهيزات قتالية حديثة".

وذكر زاروديتسكي، أن هذا هو الاختبار الرابع لهذا المجمع الصاروخي، وان "نتائج الإطلاق ناجحة ، وكافة الأجزاء أصابت أهدافها المحددة، ويخطط لإجراء تجربة أخيرة خلال السنة الجارية، وبعدها يدخل مجمع "روبيج" الخدمة الفعلية في القوات الصاروخية الإستراتيجية الروسية، وان موعد نشر أول كتيبة منه سيكون في بداية سنة 2014 ".

وأوضح انه في الوقت الحاضر، يجري العمل لتجهيز البنية التحتية اللازمة وإعداد الكوادر المختصة.

واختتم زاروديتسكي كلمته، "أن المجمع الصاروخي المستقبلي هذا يتميز بإمكانياته الواسعة مقارنة بالمجمعات الحالية وكذلك بالمناورة العالية، مما يوسع قدرات القوة النووية الإستراتيجية الروسية.