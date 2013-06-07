مصر: طائرات حربية لنقل أسئلة الثانوية العامة

بدأت الطائرات الحربية والقطارات في نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المطبعة السرية إلى مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات النائية والتي يصعب نقل الأسئلة إليها بالسيارات.

اتخذت وزارتا الدفاع والداخلية إجراءات أمنية مشددة لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وتأمين خطوط سير السيارات التى ستنقل الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحانات .

وتقرر حظر فتح مظاريف الأسئلة أو الاطلاع عليها من قبل اللجان المشكلة لفتح المظاريف قبل بدء ساعة الصفر المقررة لفض المظاريف وإعادة مراجعتها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأخطاء قبل بدء توزيعها على الطلاب.