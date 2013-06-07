حالة الطقس: جو صافٍ اليوم وحار وجاف غداً

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الجمعة صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبجر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد السبت حاراً وجافاً ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبجر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد غائماً جزئياً ومغبراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبجر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبجر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبجر خفيف ارتفاع الموج.