العربي يحذِّر من خطورة إسرائيل على الأمن القومي والمائي العربي

حذَّر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من المخاطر التي تمثلها "إسرائيل" على الأمن القومي العربي وخصوصاً على الأمن المائي العربي.





وقال العربي، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه اليوم، إن "أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي وعلى الأمن المائي العربي، بصفة خاصة تأتي من إسرائيل، تتمثل بالأطماع الإسرائيلية في المياه العربية"، مشيراً إلى أن "مشكلة المياه في المنطقة العربية تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي الذى لم ينته بعد".





وأشار العربي إلى أن "قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من النهر عينه"، في إشارة إلى مشروع "سد النهضة" الذي تبنيه أثيوبيا حالياً.





وحثَّ العربي المجلس الوزاري العربي للمياه على "سرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للمياه، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، ومع صناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التقليدية للمياه".





وأضاف "ان موضوع المياه موضوع حيوي يتطلب جهداً أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية والاحتياجات البشرية والإنمائية في العالم العربي"، مؤكداً أنه "لا مناص من التعامل فردياً وجماعياً بكل سرعة وجدية ومهنية مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية، والتي باتت عديدة ومتشعبة، واضعين نصب أعيننا أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية.