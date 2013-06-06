في الذكرى الـ46 لاحتلال المدينة .. « صوت القدس » ينظم موجة بث موحدة لاستنهاض الأمة

نظمت إذاعة صوت القدس ظهر اليوم الخميس موجة بث خاصة لمناسبة مرور 46 عاماً على احتلال الشطر الشرقي من القدس ؛ وذلك تتويجاً لسلسة حلقات إذاعية أنجزتها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وهدفت الموجة -التي امتدت لساعة ونصف- إلى التأكيد على أهمية المدينة دينياً ووطنياً وإنسانياً ؛ بالإضافة إلى التحذير من خطورة المشاريع الصهيونية التهويدية والتصفوية ؛ في ظل القصور اللافت على صعيد أدوار المستويات الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية ؛ وعجزها عن التصدي للحرب الشرسة التي تشنها أذرع الكيان المختلفة ؛ بدعم وتمويل غربي.

ورفعت الموجة شعار "القدس بوصلة نهوضنا" ؛ وقد تم بثها بالاشتراك مع كوكبة من الإذاعات المحلية العاملة في قطاع غزة ؛ هي : صوت الأسرى ، صوت الشعب ، الرأي الفلسطينية ، البراق ، ألوان ، غزة أف أم ، وراديو الرسالة عبر الانترنت.

وقد حفل البث الموحد بمداخلات هاتفية مع شخصيات اعتبارية خارجية ؛ بينها :

د. محمد صوالحة – عضو اللجنة الدولية لـ"مسيرة القدس العالمية" ، إلى جانب ممثلين عن الشخصيات المحلية الفصائلية والمجتمعية والإعلامية ، التي أكدت فيما بينها على صعوبة الواقع الذي تعيشه القدس الجريحة وأهلها ، إلى جانب استصراخ الأمة من أجل الإسراع في إنقاذ المدينة وتعزيز صمود أهلها ونصرتهم على كافة الصعد.