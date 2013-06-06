وجوه جديدة..حكومة الحمد الله تؤدي اليمين الدستوري اليوم

من المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة رامي الحمد الله اليمين الدستورية مساء اليوم أمام الرئيس محمود عباس.

وكان رام الله الحمد لله بدء تشكيل الحكومة قبل يومين , بعد تكليف محمود عباس بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة القانونية بعد استقالة حكومة فياض.

ومن ابرز الوجوه الجديدة في هذه الحكومة هي محمد مصطفى الذي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزياد ابو عمرو الذي سيكون نائب رئيس الوزراء وشكري بشارة الذي سيتولى حقيبة المالية.

وكان الحمد الله أن المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة ستنتهي مساء الخميس وستضم 24 وزيرا.

وقال الحمد الله خلال حفل توقيع اتفاقيات تعاون ما بين مجلس القضاء الفلسطيني وجامعة النجاح جري في محكمة بداية نابلس "ان الحكومة ستستمر في اعمالها حتى 14 آب 2013 فقط وهذه الفترة التي من المفترض أن تتفق حركتا فتح وحماس على الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأضاف الحمد الله لذلك راينا انه لا يجب ان نعمل على تغيير الوزراء، لذلك معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم مع تغييرات بسيطة على عدد من الوزراء لان الوزير الجديد يحتاج من شهرين إلى ثلاثة شهور حتى يتعرف على الوزارة.