تدهور الحالة الصحية للأسير معتز عبيدو

قال نادي الأسير إن الحالة الصحية للأسير الجريح والمعاق حركيا معتز عبيدو تدهورت كثيرا، جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقال النادي في بيان له اليوم الأربعاء: إن الأسير عبيدو (32 عاما) من مدينة الخليل، اشتكى في رسالة بعثها للنادي من أن أطباء عيادة سجن الرملة، لم يقدموا له أي علاج حقيقي يتناسب وحالته الصحية، حيث يعاني الأسير من شلل جراء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة أثناء عملية اعتقاله قبل شهرين، ما أسفر عن إصابته في الحوض والبطن و يده اليمنى.

وحسب تقارير الأطباء، فإن الأسير عبيدو بحاجة إلى ثلاث عمليات جراحية أو أكثر، من أجل وقف تدهور قدمه اليمنى، ومحاولة زرع أعصاب في اليسرى.