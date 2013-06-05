بعد اقتحامهم مقر الوزراء.. حكومة رام الله تستجيب لمطالب الاطباء

أعلن نقيب الأطباء جواد عواد اليوم الأربعاء عن موافقة الحكومة لتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع النقابة، ووقع على ذلك رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض.

كما أعلن عواد في تصريح صحفي لـ'وفا' عن تعليق الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة.

وبين عواد أن الاتفاق يقضي برفع بدل طبيعة عمل للطبيب المختص لتصل إلى 200% والطبيب العام إلى 150%.

كما وافقت الحكومة أيضا بخصوص علاوة المخاطرة للطبيب العام إلى 35% بدلا من 20% والطبيب المختص إلى 40-45% حسب الاختصاص بدلا من 25%-35%.

وجاءت هذه الموافقة بناء على الاعتصام الحاشد الذي نظمته النقابة اليوم أمام مجلس الوزراء وهدد فيه عدد من الأطباء بتقديم استقالتهم.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد سلسلة إضرابات دعت إليها النقابة وانتهت بالإضراب المفتوح في صيف العام الماضي، وتم وقف الإضراب حينها بقرار من محكمة العدل العليا حينها.

جاء ذلك بعد أن اقتحم عشرات الأطباء الفلسطينيين مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله احتجاجا على أوضاعهم الصعبة وتهرب حكومة فياض من رفع علاوة طبيعة العمل ومخاطرة المهنة.

