قوات أمريكية وصلت للأردن في طريقها للانتشار على الحدود مع سوريا

ذكر موقع تيك ديبكا الاستخباراتي "الإسرائيلي" بأن قوة كبيرة من قوات المارينز وصلت أمس الثلاثاء فجراً إلى منطقة الأغوار جنوبي الأردن، وسيتم نشر تلك القوة اليوم الأربعاء على الحدود بين سوريا والأردن.

وحسب مصادر خاصة، فإن تلك القوة تعتبر الأكبر التي تصل للأردن حيث شقت طريقها عبر منطقة جبلية من العقبة وصولاً إلى جرش وعجلين، وتقوم قوة أردنية كبيرة بحماية قوات المارينز الأمريكية وتضم القوة حوالي ألف جندي أمريكي تتحرك عبر مصفحات تحمل مدافع وجيبات هامر مصفحة وقد وصلت القوة الأمريكية للأردن على متن سفينة كارسارجي والتي ترسو مقابل شواطئ ايلات.

وحسب المصادر فإن كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة فرضتا تعتيم كامل حول وصول القوة فمصادر أمريكية تتحدث كثيراً في الأيام الماضية حول تدريبات عسكرية كبيرة ستبدأ في نهاية الشهر الحالي في الأردن، حيث سترسل الولايات المتحدة للأردن طائرات مقاتلة من نوع اف 16 وبطاريات باترويت وقد أطلق على تلك المناورات الأسد المفترس.

وحسب مصادر أمريكية أخرى فإن إرسال القوات الأمريكية للأردن ليس لها علاقة بالتدريبات العسكرية فقد تم إتخاذ قرار إرسال القوات الأمريكية في جلسة عقدت في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يوم 31 من الشهر الماضي مايو وقد شارك في القرار وزير الحرب الأمريكي تشاك هيغل الذي يتواجد خارج الولايات المتحدة وكانت مشاركته عبر شاشة فيديو.

وخلال الجلسة قرر بأنه وبسبب الوضع العسكري في سوريا والتهديدات ضد الأردن وتزايد الحديث عن استخدام أسلحة كيمائية خلال المعارك في سوريا فجيب تعزيز القوات الأمريكية المتواجدة في الأردن إضافة للقوات الأمريكية التي ستشارك في التدريبات.

ووفقاً للمصادر فإن سلاح الجو "الإسرائيلي" هو من سيغطي على القوات الأمريكية.