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ألمانيا تلغي استخدام أطول كلمة بلغتها

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 21:06 - 04 يونيو 2013
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قررت محكمة ألمانية إلغاء استخدام أطول كلمة في اللغة الألمانية، ويزيد عدد حروف الكلمة عن ستين حرفا. وتعني عبارة "قانون نقل مهمة الرقابة على ملصقات منتجات لحوم البقر".

وجاء قرار المحكمة -الواقعة في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن- الأسبوع الماضي بإلغاء استخدام الكلمة التي يبلغ عدد حروفها 63 حرفا من قانون الولاية.

من جانبه، قال الباحث اللغوي البروفيسور أناتول شتيفانوفيتش إن الكلمة اعتبرت على مدار سنوات أطول كلمة موجودة في اللغة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم القاموس الألماني الشهير "دودن" إن القاموس لم يتضمن هذه الكلمة, لأنها لم تظهر بالكثرة الكافية في الاستخدامات اللغوية.

وتعد أطول كلمات اللغة الألمانية الآن كلمة تتكون من 36 حرفا، وتعني عبارة "تأمين المسؤولية المدنية على المركبات", وربما توافرت لهذه الكلمة فرصة البقاء، إذ أنها مدرجة في قاموس "دودن" الشهير, بالإضافة إلى أنها أكثر استخداما في اللغة.

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