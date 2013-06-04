الاحتلال يداهم منازل ويستولي على أسطحها بجنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة منازل واستولت على اسطحها في قرية جلقموس شرق جنين بالضفة المحتلة، فيما سلمت شابا من قرية ام التوت استدعاء لمراجعة مخابراته.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا منزل ذوي الشاب رمزي مازن زكارنة (22عاما)، وسلموه بلاغا لمراجعة المخابرات في معسكر غرب جنين.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها سيارة إسعاف عسكرية اقتحمت قرية جلقموس واستولت على أسطح عدة منازل بعد مداهمتها وحولتها نقاط مراقبة عسكرية وقامت بتصويرها وتصوير منازل وأحياء القرية، عرف من اصحابها: فخري محمد القرم، جهاد ناجح القرم، وواصف حافظ الحاج.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال قرية عرانة ودير أبو اضعيف وأجرت عمليات تفتيش داخلها.