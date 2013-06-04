محافظ نابلس: استتباب الأمن يجب انجازه بمشاركة الجميع

قال محافظ نابلس جبرين البكري إن استتباب الأمن ومنع اطلاق النار العشوائي في المحافظة يجب انجازه بمشاركة الجميع خاصة المجتمع المحلي.

وأضاف البكري في مؤتمر صحفي نظمه مكتب وزارة الاعلام في مقر محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، أن اطلاق النار من قبل البعض استغلالا لبعض المناسبات حالة شاذة، وأن هناك اجراءات على المستوى الأمني تتخذ بحق كل من يرتكب ذلك. مشددا على دور المجتمع المحلي والمبادرات الشعبية في المساعدة على انهاء مثل هذه الظاهرة.

وثمن ما نفذ في مخيم بلاطة شرق نابلس حيث خرجوا بوثيقة واضحة لوقف اطلاق النار داخل المخيم، معتبرين من يطلق النار خارجاً على الصف.

وفيما يتعلق بما يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول محاولات خطف الأطفال والتحذير منها في بعض المناطق، طمأن البكري أهالي المحافظة، وقال: 'لم يتم التبليغ عن أي محاولة في المحافظة، والشرطة والأجهزة الأمنية منتشرة في غالبية الشوارع ولها دورياتها التي تراقب دائماً ولن تسمح بحصول مثل تلك الأمور داخل المحافظة'.

وأشاد البكري بالجهود الشعبية المبذولة للتصدي لاعتداءات وانتهاكات المستوطنين، خاصة في الفترة الأخيرة التي ازدادت فيها هذه الانتهاكات بحق قرى محافظة نابلس، من قبل عصابات المستوطنين الارهابية.

وأكد ضرورة وضع المناطق المحاذية للمستوطنات في قائمة الأولويات لبناء بنية تحتية فيها، ومدها بشبكات مياه وكهرباء واستصلاح للأراضي.

وأشار إلى أن هناك عشرة مشاريع سيبدأ تنفيذها قريباً داخل محافظة نابلس، ومنها إعادة تأهيل طريق بيت ايبا- دير شرف، وطريق حوارة، وطرق أخرى مع مزيد من المشاريع لجذب السياحة الداخلية والخارجية إلى نابلس.