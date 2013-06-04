العليا « الإسرائيلية » تشرع للمستوطنين مواصلة السطو على ارض فلسطينية بملكية خاصة

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لشركة بناء إسرائيلية تقوم بأعمال بناء في مستوطنة "عاليه زهاف"، مواصلة انتهاك أرض فلسطينية بملكية خاصة والسيطرة عليها لمدة سنة أخرى، بذريعة عدم وجود امكانية اخرى للوصول الى موقع البناء الواقع على التلة المجاورة للمستوطنة.

وتقوم شركة "هاري زهاف" في هذه الفترة ببناء 150 وحدة استيطانية، في نطاق مخطط لبناء 700 وحدة لتوسعة المستوطنة المذكورة وقد اقتحمت لغرض الوصول الى هذه التلة ارض المواطنة الفلسطينية، شهرات ابو شريفة، من بلدة كفر ديك، التي تقوم المستوطنة على اراضيها.

الشركة اعترفت انها اقتحمت ارض خاصة تم شملها "بطريق الخطأ" في نطاق الخارطة الهيكلية للحي الاستيطاني الجديد وهي تستخدم كطريق للوصول الى التلة التي يجري بناء الشقق الاستيطانية عليها، الا انها رفضت اخلاء الأرض فورا.

المواطنة الفلسطينية توجهت الى العليا الاسرائيلية بواسطة المحامي علاء محاجنة، عسى أن تنصفها وتعيد لها حقها المسلوب عنوة وفي وضح النهار وتأمر بطرد الغزاة من أرضها، الا أن العليا الاسرائيلية تذرعت بأن المستوطنين الذين اشتروا الوحدات الاستيطانية من شأنهم أن يتضرروا بغياب طريق بديلة للطريق التي تمر من أرض المواطنة الفلسطينية ولذلك شرعت للشركة المذكورة الاستمرار في غزو أرض المواطنة سنة اضافية يتم خلالها ايجاد طري بديلة.