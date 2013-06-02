مجلس التعاون الخليجى يدرس اتخاذ إجراءات ضد مصالح حزب الله فى دوله

قال وزير بحرينى مساء اليوم فى جدة إن دول الخليج تعتبر حزب الله منظمة إرهابية وقررت النظر فى اتخاذ إجراءات ضد مصالحه فى أراضيها.



وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية فى البحرين غانم البوعينين فى ختام اجتماع دورى لمجلس التعاون: "لا أحد يستطيع التغطية على ممارسات حزب الله فهو منظمة إرهابية وهذا تصور دول الخليج له".



وتابع خلال مؤتمر صحافى: "هناك إجماع على توصيف التدخل السافر لحزب الله فى سوريا بأنه إرهاب، لقد كشف التدخل المستور"، وأوضح البوعينين ردا على سؤال أن "إدراج الحزب كمنظمة إرهابية تفصيل فنى وقانونى يستدعى المزيد من الدراسة"، مشيرا إلى "أضرار حزب الله على لبنان".



من جهته، قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزيانى إن مجلس التعاون الخليجى "قرر النظر فى اتخاذ إجراءات ضد أى مصالح لحزب الله فى دوله"، وندد الزيانى والبوعينين بـ"التدخلات الإيرانية المتصاعدة فى الشأنين الخليجى والعربى".