تأجيل محاكمة الناشط ثامر سباعنة لنهاية الشهر الجاري

أجلت محكمة "سالم" العسكرية الصهيونية، اليوم الأحد، محاكمة الكاتب والناشط في مجال الأسرى ثامر سباعنة (37عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين لنهاية شهر يونيو الجاري.



وجاء في حيثيات القرار طلب النيابة العسكرية التمديد من أجل استكمال التحقيق معه، وإعطاء فرصة للنيابة لتجهيز ملف الأسير.



ويشار إلى أن سباعنة من بلدة قباطية شرق جنين يدير "المركز الوطني للدفاع عن الأسرى"، كما يعمل في مجال التدريس والكتابة الصحفية وهو محتجز منذ 6-3-2013 مع شقيقه رسام الكاريكاتير محمد الذي قضت محكمة عسكرية بسجنه خمسة أشهر.