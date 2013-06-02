مدرعة امن تقوم بدهس متظاهر في تركيا

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، يظهر فيه مدرعة تابعة لوزارة الداخلية التركية، وهو تقوم بدهس متظاهر في وضح النهار، مما أدى إلى التفاف العشرات من المتظاهرين حول المدرعة والهجوم عليها.





يذكر أن آلاف الأشخاص شاركوا، أمس السبت، في مسيرات حاشدة جابت العديد من المدن فى مختلف أنحاء تركيا للاحتجاج على وحشية الشرطة، بعد قيام السلطات باستخدام القوة لفض مخيم فى حديقة بإسطنبول أقامه محتجون على خطط للبناء في المدينة.

ويشابه ذلك المشهد، مشهد لسيارة مصرية دهست مجموعة من المتظاهرين بالقرب من ميدان التحرير خلال فعاليات الثورة المصرية، وقد لاقت حينها سلطات الامن المصرية انتقادات واسعة وشديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان



