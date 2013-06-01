الأنروا تعلن عن أسماء المقبولين لأسابيع المرح الصيفية 2013

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اليوم السبت، عن أسماء الكتبة والمنشطين المقبولين للعمل في مواقع أسابيع المرح الصيفية 2013.

وطالبت "الأنروا" الأسماء المقبولة التوجه إلى المدارس كل حسب منطقته وذلك يوم الاثنين والثلاثاء بتاريخ( 03/06/2013-04/06/2013) من الساعة الثامنة والنصف صباحاً 08:30 ص وحتى الساعة الثالثة مساءً 03:00 م.

ودعتهم لاصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة هي البطاقة الشخصية الأصلية وصورة عنها، وكرت التموين الأصلي وصورة عنه، والشهادة الجامعية الأصلية وصورة عنها، وموافقة طبية من عيادة الوكالة كل حسب منطقته "للمرشحات الحوامل".

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