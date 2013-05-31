تونس تستأنف احكاماً قضائية « مخففة » ضد مهاجمي السفارة الاميركية

أعلن وزير العدل التونسي نذير بن عمو ان النيابة العامة في بلاده استأنفت حكما قضائيا "مخففاً" صدر الثلاثاء بحق 20 تونسياً متهمين بالمشاركة يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012 في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس.

والثلاثاء اصدر قاض تونسي حكماً بسجن المتهمين عامين مع وقف التنفيذ.

وقد احتجت السفارة الأميركية في تونس في بيان نشرته الاربعاء على الحكم وقالت انه "لا يتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012".

وقال وزير العدل التونسي في مؤتمر صحفي ان النيابة العامة "التي تمثل الدولة التونسية" استأنفت الحكم القضائي "قبل صدور بيان السفارة الامريكية".

ولفت الى ان الحكم القضائي كان "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي.

وهاجم مئات من الاسلاميين مقر السفارة والمدرسة الأميركية يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة.

واحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة الأميركية والسيارات التي كانت في مرآبها كما احرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية.

وقتلت الشرطة 4 سلفيين واصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين.