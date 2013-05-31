هنية: الخطة الاقتصادية الأمريكية بيع للحقوق والثوابت

قال رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية، :"أن ذكرى الإسراء والمعراج تمر ومشاريع تصفية قضية فلسطين تتواصل والتي كان أخرها خطة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الاقتصادية.

وأضاف هنية خلال خطبة الجمعة في مسجد عمر بن عبد العزيز في بيت حانون شمال غزة :" يريدون من الشعب الفلسطيني بيع الحقوق والثوابت مقابل رغيف الخبز وان ينسى التضحيات والشهداء والأسرى على وقع ما يسمى السلام الاقتصادي والمال السياسي المغشوش والإغراء بالمال".

وتابع :" إن المليارات التي تتدفق من الإدارة الأمريكية مقابل التنازلات السياسية والتطبيع مع العدو وتبادل الأراضي والتواجد الأمني والتخلي عن حق العودة ومحاولة طمس الحقائق لهذا الشعب ولهذه الأرض"، مؤكدا أننا نعيش مرحلة فاصلة وعهد فاصل وعلى مفترق طرق تتعلق بقضيتنا وامتنا.

وأشار إلى الذكرى الثالثة لمجزرة سفينة مرمرة وقال :" تمر علينا الذكرى ولقد انتصرت الإرادة التركية على العدو حين تمسكت تركيا بشروطها الثلاثة، وحيا أهالي شهداء تركيا الذين ما زالوا متمسكين بمطلبهم برفع الحصار عن غزة".

وقال إن هذه الدماء لعنة تطارد المحتل وفأس في جدار الحصار.