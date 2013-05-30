نقابات فلسطينية تهدد بنشر أسماء « المطبعين » مع الاحتلال

دان رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد سوداني، عمليات التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية، ستنشر قائمة سوداء بأسماء المطبعين الفلسطينيين، كل في مجاله، من مثقفين واقتصاديين وسياسيين في حال ثبوت ذلك.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي عقدته نقابات واتحادات شعبية في مقر نقابة الصحافيين اليوم الخميس :"سنرفع الصوت عاليا لفضح المطبعين، كل في مجاله، في حال ثبوت ذلك، عبر إطلاق قائمة سوداء، لان التطبيع مرفوض لدى الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية".

وأشار إلى أن هناك تكثيفا لحركة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، من خلال اجتماعات، ولقاءات اقتصادية، وثقافية، كان آخرها مؤتمر دافوس الاقتصادي، ولقاء رجال أعمال فلسطينيين بنظرائهم الإسرائيليين في غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية بحيفا، حيث جاء اللقاء ضمن سلسة لقاءات ينظمها المركز الدولي للاستشارات، بدعم من الحكومة الدنماركية بهدف تفعيل حوار مباشر بين فئات مختلفة من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن أن هناك معرضاً للمنتجات في "تل ابيب"، سيعقد في الحادي والعشرين من شهر حزيران القادم، بمشاركة 4 شركات فلسطينية، وشركة إماراتية لها فرع في فلسطين.

واعتبر مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأنها تروج للسلام الاقتصادي، وتختزل القضية الفلسطينية على أنها إنسانية تقتصر على الراتب.

وطالب عضو نقابة الصحفيين، عمر نزال بضرورة وجود موقف رسمي فلسطيني واضح تجاه التطبيع، مشيرا إلى أن هناك بعض المستويات الرسمية تؤيد وتدعم أو تساند المطبعين، وقال: "إما أن تقولوا نحن مع التطبيع أو أن تنحازوا إلى موقف الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى انه سيتم تصعيد التحركات ضد المبادرات التطبيعية، وبكل السبل، ومن ضمنها، القوائم السوداء، حيث "بات لازما علينا مواجهتهم بكل جدية، نظرا لما يمثلوه من خطورة على القضية الفلسطينية".