تصريحات الرئيس « الأسد » تُربك « إسرائيل » وتضعها في حالة استنفار

ذكر محلل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للشؤون "الإسرائيلية"، أن الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" تتخبط منذ أن أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن استلام سوريا أول شحنة من صواريخ اس 300 .

ووفقاً للمحلل فإن وصول أول دفعة لصواريخ اس 300 إلى سوريا تعتبر بمثابة ضربة موجهة لعملاء الموساد وخاصة في روسيا لعدم معرفتهم بالأمر.

كما أن تصريحات الأسد عن استلام الشحنة، أربكت وزير الحرب موشية بوغي يعلون الذي قال قبل يومين فقط وهو قادة الجيش بأنه في حالة استلام سوريا صواريخ اس 300 فإن "إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع الأمر بمعني آخر قصف الشاحنات التي تحمل الصواريخ قبل أن تصل للمخازن.

ويضيف المحلل، أن تصريح الأسد حول وصول الصواريخ الروسية قد وضع القيادة "الإسرائيلية" والعسكرية في حالة استنفار حيث تعتبر "إسرائيل" تلك الصواريخ خارقة للتوازن العسكري بين الدولتين وتعرض الطائرات "الإسرائيلية" للخطر في حالة هاجمت سوريا مره أخرى.

والسؤال المطروح هل ستنفذ "إسرائيل" تهديداتها حيال استهداف تلك الصواريخ قبل نصبها أو التسليم بالأمر الواقع ويتوقع المحلل أن يدعو نتنياهو اليوم الخميس لعقد جلسة طارئة للمجلس الأمني المصغر لبحث تصريحات الأسد حول وصول الصواريخ الروسية لبحث سبل الرد.