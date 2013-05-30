التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد يزور مركز شرطة المرور برفح

قام وفد كبير من التواصل الجماهيري والإصلاح بزيارة إلى مركز محافظة رفح, وضم الوفد كل من الشيخ ابوفراس ابوزيد والشيخ أبواحمد الاخرس والشيخ ابواكرم الشمالي والشيخ رجب المصري والاستاذ اسماعيل القن والاستاذ عماد شيخ العيد وعدد من قيادات وكوادر التواصل ,

و كان في استقبال الوفد الزائر مدير المركز المقدم أشرف السدودي وعدد من الضباط والجنود وقد رحب بالوفد الزائر وثمن تلك الزيارة وشكر لجنة التواصل الجماهيري وحركة الجهاد الإسلامي لتواصلها مع جميع المؤسسات الأمنية والخدماتية واطلع الوفد علي الوضع الحالي التي تمر به المدينة ودور الشرطة في المحافظة علي الامن والامان مؤكدا على عمق التعاون بين الأجهزة الأمنية والحركة والعمل على تسهيل مهام رجال الإصلاح التابعين للحركة.

وبدوره شكر الشيخ ابوأحمد الاخرس الضباط على حسن الاستقبال مشيرا إلى أن التواصل الجماهيري برفح قام بهذه الزيارة لشكر شرطة المحافظة على جهدهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وثمن دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام وتأتي هذه الزيارات لنشر رسالة المحبة والتسامح والعمل على إعادة اللحمة الوطنية وعودة النسيج الاجتماعي إلى طبيعته وفي ختام الزيارة تم تقديم درع محبة ووفاء إلى مدير المركز.