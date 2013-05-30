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المعابر: غاز طهي ومواد بناء لغزة وتصدير توابل وفلفل لأوروبا

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 05:35 - 30 مايو 2013
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قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بإدخال 290 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الخميس.

وأشار فتوح أن عدد الشاحنات المقرر إدخالها اليوم يبلغ 290 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات منها 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص.

وأوضح إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال ستسمح بتصدير شاحنة واحدة محملة بالتوابل الخضراء, والفلفل إلى أوروبا.

وبين فتوح أن الاحتلال سمح أمس الأربعاء بإدخال 279 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات وأيضا كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، وضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

 

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