منهم 9 في حارة السعدية لوحدها..حملة اعتقالات واسعة تطال 28 مواطناً بالقدس المحتلة

شنت أجهزة أمن الاحتلال الصهيونية، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملات اعتقال واسعة النطاق تركزت في القدس القديمة وبلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة على خلفية مقاومة الاحتلال.

وقال مراسلنا بأن حملة الاعتقالات تركزت في القدس القديمة بحارة السعدية المُفضية الى المسجد الاقصى المبارك، وطالت تسعة شبان منها لوحدها هم: أنس الأفغاني، محمد غوشة، عيسى متعب، طارق الحلواني، حمود الخطيب، علاء مكية، مهند عيد، محمد البيتوني، بالاضافة الى اعتقال الشاب الجامعي عبد المعطي الجعبري من البلدة القديمة.

وبالتوازي مع هذه الحملة، شنت اجهزة أمن الاحتلال حملات مشابهة في بلدتي العيزرية وأبو ديس على خلفية المشاركة في فعاليات يوم النكبة وهدم جزء من جدار الضم والتوسع العنصري في العيزرية.

وشملت حملة الاعتقالات في البلدتين: عضو اقليم القدس بحركة فتح محمد حسن مطر، سامي ابو غالية، خالد حسن خلف، صبحي حسن خلف، علاء الياسيني، جواد الياسيني، عمار العمواسي، محمد احمد المكحل، نضال الأسمر هارون ابو رومي، ناصر الأسمر عمر النوافلة، حازم عدوان.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين: احمد وليد بصة، حمزة هاشم ابو زياد، جميل هاشم ابو زياد، لمحاولة اعتقالهم وأمهلتهم حتى صباح الغد لتسليم انفسهم وهددت باعتقال آبائهم، علما أنها اعتقلت هاشم ابو زياد ووليد بصة وأفرجت عنهما لاحقا.

وأجرت قوات الاحتلال تفتيشات استفزازية في منزل رئيس مجلس محلي العيزرية سفيان نعيم بصة والعبث بمحتوياته.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة أبو ديس ومنازلها واعتقلوا أربعة شبان هم: عبد الله ابو هلال، محمود عريقات، على سعيد قبلاوي، حمزة عياد.

وقال شهود عيان لمراسلنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة خلال وعقب الاعتقالات استخدم خلالها الاحتلال قنابل الصوت الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لمواجهة الشبان الذين ردوا بالحجارة والزجاجات الفارغة.