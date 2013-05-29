أسراب من الجراد تتدفق على « اسرائيل » قادمة من سيناء

دخل المئات من أسراب الجراد "إسرائيل" قادمة من مصر بعد ان فقست مليارات البيوض التي تركتها الأسراب السابقة في صحراء سيناء وأصبحت الان في وضع يمكنها من الطيران وفقا لما أورده اليوم " الأربعاء" موقع "معاريف " الالكتروني الناطق بالعبرية .

وأضاف الموقع أن مئات الأسراب تصل يوميا إلى منطقة المجلس الإقليمي "رمات النقب" واشكول وبني شمعون وتستقر فيها بما في ذلك داخل المناطق المأهولة لتصل إلى ضواحي مدينة بئر السبع وهي أقصى مسافة وصلتها الأسراب الجديدة حتى ألان .

ويعمل المزارعون الإسرائيليون طيلة الوقت في مكافحة الأسراب الجديدة لكن تدفقها لا يتوقف وكان أخرها يوم أمس حيث اجتاز سربين وصفها بالمتوسطين من حيث الحجم الحدود ودخلا الى مزرعة " ريمونيم" وغطياها بشكل كامل فيما انشغل صاحب المزرعة طيلة النهار بعمليات رش الأشجار لينجح أخيرا بإنقاذها من الجراد .

ودخل سربا اخرا وصف بالكبير اليوم الى منطقة " اشليم" في النقب الغربي حيث اعتاد السكان هناك طنين الاسراب الوافدة كل يوم تقريبا .