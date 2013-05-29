حماس: انتخابات المجلس الوطني من صلاحيات التنفيذية ستعقد الأمور

قال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة أن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع انتخابات منظمة التحرير ليس من صلاحياتها، بل من صلاحيات الإطار القيادي الذي تشارك فيه حركة حماس ويجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة.

وأوضح أبو زهري في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء 29/5/2013، أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لحماس وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير.

وأضاف الناطق باسم "حماس": هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، متسائلاً: كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟