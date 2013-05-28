قبيلة في السعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

تزوّج قبيلةُ بني ثابت في محافظة النماص (جنوب السعودية)، أفراد قبيلتها بريالين فقط، وهي عادة جرت منذ أكثر من 300 عام لدى القبيلة.

وقد تكون مثل هذه القرى هي الوحيدة في العالم التي عُرف عنها مهر الصداق أقل بكثير من المتداول في الزيجات السعودية والدول الأخرى.

وتسكن قبيلة بني ثابت في ست قرى بمحافظة النماص، وجرت العادة لديهم على أن يكون المهر لا يتجاوز ريالين فقط، ولا يعود هذا لبخل أو فقر، بل هي موروث يمتد لأكثر من 300 سنة، وقد بدأت بريال فرنسي ثم تبعها الريال العربي اللذان كانا تتعامل بهما المدن السعودية.

ولا يزال هذا المهر المُلقّب لديهم بـ"المذهب" فخر القبيلة، فقد ساعد الشاب كما الفتاة على الزواج المبكّر والكلفة غير باهظة، من دون الاحتياج إلى سلفة أو الحصول على قرض زواج، كما يحدث في الكثير من المجتمعات العربية .

ويتجاوز عدد أفراد القبيلة اليوم أكثر من 10 آلاف نسمة، ومع هذا العدد الكبير فإن نسبة الطلاق والعنوسة لديهم تكاد لا تُذكر.