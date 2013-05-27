إحباط عملية تهريب مخدرات من الأردن بـ مليون دولار

أحبطت شرطة مكافحة المخدرات الإسرائيلية، فجر الاثنين، تهريب 17 كلغم من الهيرويين و48 كلغم من الحشيش، تم تهريبها عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، وفقا لتصريحات مسؤولين في الشرطةحيث يقدر ثمنها نحو مليون دولار.



وتم القبض على المهربين الأربعة (44، 35، 29 و23 عاما)،على شارع رقم 40 في منطقة الجرن الصغير (رامون) في النقب، بعد متابعتهم بصورة سرية في الأشهر الأخيرة، حتى يوم تنفيذ عملية التهريب، وهم من بدو النقب يعيشون في قرىً غير معترف بها في منطقة(هضبة النقب).



وقالت الشرطة إنّ: المتهمين الأربعة، وصلوا بسيارتين إلى الحدود الأردنية وتسلموا المخدرات من مهربين أردنيين .



وأوضحت أن "وظيفة السيارة الأولى، من نوع "كايا"، تمشيط الشارع وفحص عدم وجود رجال شرطة أو حواجز، بينما السيارة الثانية من نوع "ايسوزو" فكانت تحمل المخدرات".



وأضافت الشرطة أنه "حين اكتشف المهربون وجود رجال الشرطة اصطدموا بهم عنوة، وفي لحظة معينة نزلوا من السيارة وبدأ أثنان منهما بالفرار على الأقدام، حتى تم القبض عليهما وعلى زميليهما لاحقا"، لافتةً إلى أنه اتضح أثناء التحقيق معهم، أن: الشاب ابن الـ29 عاما، يقف على رأس "شبكة تهريب المخدرات من الأردن".