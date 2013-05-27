الاحتلال يهدم ثلاثة منازل و'بركسي' أغنام شمال أريحا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة منازل وشردت ساكنيها إلى العراء في بلدة الجفتلك بالأغوار شمال أريحا.

وكانت جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة تحت حراسة جنود الاحتلال وهدمت وجرفت ثلاثة بيوت سكنية و'بركسين' للمواطنين، رشيد سالم حريزات، وموسى علي كعابنة، ومحمود علي كعابنة، إضافة إلى هدم بركسين للأغنام.

ووصف ماجد الفتياني محافظ أريحا والأغوار تلك الممارسات الاحتلالية بأنها استمرار لسياسة ممهنجة من قبل الاحتلال للتضييق على المواطنين، وترجمة لعدم رغبة الاحتلال بتحقيق السلام في المنطقة.

وأرسل المحافظة لجنة تكونت من صباح أبو راشد وإسماعيل أبو جابر عن المحافظة، وخليل السعدي من وزارة الحكم المحلي، لتفقد الأسر وتقدير الخسائر والعمل على إيواء المواطنين بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات ذات العلاقة.