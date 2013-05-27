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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الجهاد تنظم غداً حفل تكريم واستقبال للأسرى المحررين

  • 10:27 - 27 مايو 2013
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من المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم غد الثلاثاء (28/5) حفل استقبال وتكريم للأسرى المحررين، في قاعة بلدية البيرة بالضفة المحتلة، وذلك ما بين الساعة الخامسة إلى الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء 28/5/2013.

 

الأسرى هم: 

 

1- عبد الله البرغوثي ورفاقه من حملة الجنسية الأردنية . 

 

2- الأسير عادل حريبات من أسرى الجهاد. (الخليل)

 

3-  أيمن طبيش من أسرى الجهاد . (الخليل) 

 

4- عماد البطران من أسرى الجهاد . (الخليل) 

 

5- أيمن حمدان من أسرى الجهاد . (بيت لحم) 

 

6- إياد أبو خضير من أسرى الجهاد ( رفح) 

 

7- أشرف السباح من أسرى حماس (غزة) 

 



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