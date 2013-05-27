الجهاد تنظم غداً حفل تكريم واستقبال للأسرى المحررين

من المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم غد الثلاثاء (28/5) حفل استقبال وتكريم للأسرى المحررين، في قاعة بلدية البيرة بالضفة المحتلة، وذلك ما بين الساعة الخامسة إلى الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء 28/5/2013.

الأسرى هم:

1- عبد الله البرغوثي ورفاقه من حملة الجنسية الأردنية .

2- الأسير عادل حريبات من أسرى الجهاد. (الخليل)

3- أيمن طبيش من أسرى الجهاد . (الخليل)

4- عماد البطران من أسرى الجهاد . (الخليل)

5- أيمن حمدان من أسرى الجهاد . (بيت لحم)

6- إياد أبو خضير من أسرى الجهاد ( رفح)

7- أشرف السباح من أسرى حماس (غزة)







