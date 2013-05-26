اعتقال 4 مقدسيين وإصابة عدد آخر خلال مواجهات في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة مواطنين مقدسيين، وأصابت عدداً من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في باب الأسباط وامتدت إلى باب حُطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين عُرف منهم : جهاد أبو خروب، وحسام سدر، ورأفت العجلوني، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مشيرين إلى إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما اقتحمت القوات عددا من المنازل واعتلت أسطحها في محاولة لصد الشبان والسيطرة على مواجهات وصفت بالعنيفة.

وأشار الشهود إلى انسحاب القوات وتمركزها عند مدخل باب الأسباط بعد استمرار المواجهات لأكثر من ساعة من الزمن، لافتين إلى تحويل المعتقلين إلى مركز شرطة باب الأسباط رغم إصابتهم جراء الاعتداء.