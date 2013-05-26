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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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جنين: الصليب الاحمر يعلن عن برنامج زيارات اهالي الاسرى لشهر حزيران

  • جنين - فلسطين اليوم
  • 16:53 - 26 مايو 2013
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اعلن مكتب الصليب الاحمر الدولي في محافظة جنين عن برنامج زيارات اهالي الاسرى لذويهم داخل سجون الاحتلال وذلك في شهر حزيران القادم.

واوضح الصليب في بيان له ان التسجيل للزيارات يبدأ قبل الموعد بعشرة ايام وينتهي قبل الزيارة بيومين او حتى اكتمال الاعداد المسموح هبها للزيارة.

والبرنامج على النحو التالي:
زيارة سجن الرملة في تاريخ 6 و 20-6-2013
زيارة سجون هداريم وهشارون وجلبوع وشطة الامني والمدني وعسقلان بتاريخ 11 و 25-6-2013
زيارة سجني الدامون وعوفر في تاريخ 12 و 26-6-2013
زيارة سجن بئر السبع في تاريخ 12 و 19-6-2013
زيارة سجن نفحة 9 و 23-6-2013
زيارة سجن رامون بتاريخ 10 و 26-6-2013
زيارة سجن مجدو 1 في تاريخ 3 و 17-6-2013
زيارة سجن مجدو 2 في تاريخ 10 و 24-6-2013
زيارة سجن النقب في تاريخ 2-6-2013

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