عائلة أسير من جنين تناشد للسماح بزيارة ولدها

ناشدت الحاجة فاطمة قنيرى والدة الأسير مصطفي قنيرى من مخيم جنين والمعتقل منذ أكثر من 11 عاما ومحكوم بأربعة عشر عاما والمتواجد في معتقل النقب الصحراوي، اليوم الأحد، الصليب الأحمر الدولي من أجل الضغط على مديرية مصلحة السجون الإسرائيلية للسماح لعائلته بزيارته.

وذكرت أنها الوحيدة في العائلة التي يسمح لها بزيارة ولدها، إلا أنها ولكونها تعانى من وضع صحي خطر يتمثل بجلطة دماغية لأكثر من مرة، إضافة إلى كبر سنها، ومعاناتها من المرض، إلى جانب نقل الأسير إلى سجن بعيد عن سكن العائلة، لم تعد قادرة على زيارته بشكل منتظم، ما يستدعي الضغط من أجل السماح بزيارة باقي أفراد العائلة.

وحمل مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بأجهزتها القضائية والتشريعية، مسؤولية خرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرى، وذلك من خلال تشريع العديد من القوانين التي تمس حقوق الأسرى وتناقض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم.

يذكر أن الأسير القنيرى متزوج وأب لستة أطفال وجميعهم ممنوعون من الزيارة بالإضافة لأشقائه.