نائبة وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين

اقتحمت نائبة وزير المواصلات الإسرائيلي تسيفي حطوبولي ظهر الأحد المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشددة.



وذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها وصل وكالة "صفا" نسخة عنه إن حطوبولي اقتحمت الأقصى بمرافقة عدد من أقاربها وحاخامات وذلك قبل يوم واحد من زفافها، موضحة أن عملية الاقتحام جاءت بالتنسيق وبموافقة من قائد الشرطة العام.



وقالت حطوبولي إن "الزيارة لجبل الهيكل - حسب التسمية اليهودية- تأتي قبل يوم واحد من حفل زفافي، وتعمدت أن أكون هنا كون المكان مقدس ومهم جدًا بالنسبة لليهود، وذلك من المهم والضروري أن يكون وصول اليهود إليه سهل جدًا ودون قيود".



وانتقدت بشدة منع شرطة الاحتلال الشخصيات الرسمية والمهمة الإسرائيلية من دخول المسجد الأقصى لأداء صلوات تلمودية فيه، معتبرة أن هذه الخطوة من قبل الشرطة غير مناسبة ويجب إعادة النظر فيها حسب قولها.