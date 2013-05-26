حالة الطقس: جو صافٍ وحار نسبياً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، معتدلاً إلى حار نسبيا وصافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون غدا الإثنين معتدلاً إلى حار نسبياً وصافياً بوجه عام وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فتوقعت الدائرة بأن يكون الجو معتدلا إلى حار نسبياً وصافياً بوجه عام وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.