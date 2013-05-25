كتاب ونشطاء يستنكرون استدعاء الأمن الداخلي بغزة للدكتور ابراش

استنكر بيان صادر عن أعضاء مجلس تشريعي وسياسيين وكتاب وأكاديميين وصحفيين وناشطين فلسطينيين إستدعاء جهاز امن الداخلي التابع لحكومة غزة الوزير السابق والكاتب الدكتور إبراهيم أبراش.

وقال البيان الذي وصل مراسلنا "على خلفية إستدعاء جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة للدكتور إبراهيم أبراش للتحقيق معه بشأن مواقفه السياسية ومقالاته ودوره السياسي والمجتمعي، نعلن نحن الموقعون أدانتنا ورفضنا لمبدأ الإعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية الكلمة والتعبير، ونؤكد بأن هذه الجريمة تكتسب معنا مضاعفا حين توجه لكاتب وأكاديمي بارز وأستاذ جامعي ومفكر سياسي تعرض للإهانة والإساءة من قبل أجهزة الأمن في غزة عدة مرات، وعليه فإننا نعلن موقفنا الرافض لكل أشكال الاعتقال السياسي وتقييد حرية التعبير والملاحقات الأمنية على خلفية المواقف الفكرية والآراء السياسية في كل الوطن".

وواضاف البيان "إننا إذ نؤكد تضامننا ودعمنا الكامل للدكتور إبراهيم أبراش في حقه بالتعبير عن أرائه ومواقفه السياسية، وننظر بخطورة بالغة لممارسات الأجهزة الأمنية المخالفة للقانون ولأبسط القيم الإنسانية فإننا نطالب حركة حماس وحكومة غزة التابعة لها في قطاع غزة بتقديم الإعتذار للدكتور أبراش عما لحق به من اهانة لدى احتجازه".