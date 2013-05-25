امريكا تعين منسقاً جديداً بين السلطة و« إسرائيل »

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن وزارة الدفاع الأمريكية عينت منسقاً أمنياً جديداً بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وهو "بول بوشونغ" ليحل مكان سلفه مايكل مولر.



وسيكمل الأميرال بوشونغ عمل مولر في متابعة الإشراف على بناء القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسيزاول عمله من مقر القنصلية الأمريكية العامة في مدينة القدس المحتلة.



وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طالب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الجمعة، بالسماح للسلطة باستيراد سلاح لقوى الأمن الفلسطينية، كأحد الشروط للعودة للتحاور مع الاحتلال الإسرائيلي.