إيران: لدينا آلاف الصواريخ لاستهداف المصالح الحيوية للأعداء بالمنطقة

أعلن نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، السبت، أن لدى الحرس الثوري حالياً آلاف الصواريخ الجاهزة للإطلاق باتجاه "المصالح الحيوية للأعداء في المنطقة".

ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى العميد سلامي، قوله في كلمة له خلال "الملتقى الكبير لقوات التعبئة (البسيج)" في طهران، انه "إذا كان أكبر سلاحنا كحرس ثوري، يوماً ما، بندقية الكلاشينكوف وبندقية ج 3.. فإن لنا الآن آلاف الصواريخ الجاهزة للإطلاق على الأهداف التي تأتي في إطار المصالح الحيوية للأعداء بالمنطقة".

وأضاف "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في طريق مقارعة الاستكبار، وتجاوزنا أصعب المنعطفات، ولقد انعكس ميزان القوى اليوم.. ونحن الآن في ذروة الاقتدار في حين أن شمس اقتدار العدو آيلة نحو الغروب".

وقال سلامي "إننا نشهد اليوم الاكتفاء الذاتي للبلاد في جميع الصناعات العسكرية والدفاعية، والعالم يشهد لنا بذلك، ولقد اقتحمنا الفضاء أيضا ولسنا تابعين لأية قوى عالمية وهو الإنجاز الأكبر للثورة الإسلامية".