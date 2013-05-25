طفل في الرابعة ينقذ والدته من الموت.. عمداً

شعر صبي بريطاني في الرابعة من العمر، بفخر شديد، بعدما أشيد بشجاعته وذكائه إذ تمكن من إنقاذ والدته إثر إصابتها بنوبة صرع واهتم بشقيقته الصغيرة إلى حين وصول الإسعاف.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية أن تريستان سبور (4 سنوات) اتصل بخدمة الطوارئ واهتم بأخته الصغيرة وتفقد مجرى هواء والدته التي أصيبت بنوبة صرع كادت تقضي عليها لولا تدخله في الوقت المناسب.

ونقلت عن الوالدة كلير ديويسون (29 سنة)، التي تعاني من الصرع، قولها، "دربته على الاتصال بالطوارئ في حال فقداني الوعي وزوجي لم يكن موجوداً، وإنما على هاتف دمية".

وأضافت "تمنيت ألا يحصل هذا الأمر أبداً.. لكن لحسن الحظ كان واعياً بما يكفي لينقذ حياتي".

وأشارت إلى أن ابنها شعر بالفخر الشديد بما فعله وهو يعي مدى ذكائه.

وعمد الصغير إلى تفقد مجرى تنفس والدته وبحث عن مصاصة لأخته "صوفي" البالغة من العمر 10 أسابيع وحاول تهدئتها.

يشار إلى ان الصبي مرشح للحصول على جائزة خدمة الإسعاف تكريماً له على ما فعله.