« اسرائيل » تصادق على تدريب مستوطني الجولان وتزويدهم بالسلاح

صادق جيش الاحتلال الاسرائيلي على عودة "فرق التأهب" التابعة لميليشيا المستوطنين في هضبة الجولان الى التدريب على السلاح.

وأضافت صحيفة "معاريف" العبرية أمس الجمعة، ان جيش الاحتلال صادق الخميس على مطالب المستوطنين في الجولان لتزويدهم بالسلاح للتدريب.

وذكرت الصحيفة انه على خلفية التوتر بين سوريا و"اسرائيل" خلال الفترة الماضية، ساد توتر بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين، وكانت هناك مطالب مستمرة خلال الفترة الماضية من قبل المستوطنين بالسماح لهم بالاستعداد لأي سيناريو قادم.

وأكدت الصحيفة ان جيش الاحتلال ابلغ المستوطنين الخميس المنصرم بان "فرق التأهب" ستستأنف تدريباتها على اطلاق النار، وتم إزالة العقبات التي منعت أفرادها من الحصول على تصاريح حمل السلاح.

ولفتت الصحيفة الى ان الحياة تسير بشكل طبيعي في المستوطنات الاسرائيلية القريبة من خط وقف اطلاق النار في الجولان.