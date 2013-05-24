« أبو صبحة » يدعو مصر لرفع أعداد المسافرين عبر معبر رفح

دعا رئيس هيئة المعابر والحدود بغزة ماهر أبو صبحة السلطات المصرية لتفهم المعاناة التي تمر بها غزة جراء إغلاق المعبر لمدة خمسة أيام متتالية، والعمل على رفع أعداد المسافرين المغادرين والقادمين، مؤكدًا على ضرورة تحييد القطاع عن الأزمات المصرية الداخلية.

قال أبو صبحة في تصريحات صحفي اليوم الجمعة إنّ حركة المغادرة بمعبر رفح البري غير مرضية، مرجحا أن تستمر الأزمة إذا بقيت وتيرة العمل على حالها.

وأفاد أبو صبحة أن 1500 مسافر فقط هم من غادروا غزة الأربعاء والخميس، فيما دخل القطاع نحو 2100، مؤكدًا أن هذه الأعداد غير كافية لتعويض الأيام التي أغلق فيها المعبر.

وكان أفراد شرطة ومجندين مصريين أغلقوا معبر رفح صباح الجمعة الماضية لمدة خمسة أيام, في أعقاب حادثة اختطاف سبعة من زملائهم على يد جماعة مصرية شمال سيناء، قبل أن يفرج عنهم صباح الأربعاء الماضي ويعاد فتح المعبر.