الاسير حمدان يرفض عرضا اسرائيلية ويستمر بإضرابه

رفض الأسير أيمن عيسى حمدان عرضا اسرائيليا بتجديد اعتقاله للمرة الاخيرة والافراج عنه، مقابل فك اضرابه، مؤكدا استمراره في في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري حتى الاستجابة لمطلبه بالإفراج والحرية.

واثر زيارة محامي وزارة شؤون الاسرى للاسير، افاد الوزير عيسى قراقع، أن "مسؤول استخبارات السجون حضر إلى سجن عوفر، والتقى بالأسير حمدان وأخبره أنه سيتم تمديد اعتقاله لستة أشهر أخرى مقابل فك إضرابه إلا أنه رفض العرض، مؤكدا أن مطلبه الحرية وليس تمديد اعتقاله الإداري دون أي اتهام".

وحول الوضع الصحي للأسير حمدان المضرب عن الطعام منذ 28/4/2013، احتجاجا على اعتقاله الإداري، أوضح قراقع، أن وزنه انخفض من 86 كيلو إلى 73، ويعاني من هبوط في السكر والضغط، بينما تشتد معاناته بسبب استمرار احتجازه في الزنازين وسط إهمال طبي واضح، مضيفا أنه تعرض لدوارن ووقع على الأرض في الزنزانة المحتجز فيها بعوفر.

من جهة اخرى، أفادت مؤسسة "مهجة القدس" بأن الأسير عماد عبد العزيز البطران من الخليل، مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام للاسبوع الثالث على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري حتى الافراج عنه.