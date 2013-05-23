فرديناند يمدد ارتباطه بيونايتد لعام اضافي

أعلن مانشستر يونايتد، بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، اليوم الخميس انه مدد عقد مدافعه ريو فرديناند لعام اضافي، ما يعني انه سينهي على الارجح مسيرته مع "الشياطين الحمر" كونه يبلغ حاليا الرابعة والثلاثين من عمره.

وسيخوض فرديناند الذي انتقل الى مانشستر يونايتد عام 2002 قادما من ليدز يونايتد، الموسم المقبل تحت اشراف مدرب جديد هو الاسكتلندي ديفيد مويز الذي خلف مواطنه اليكس فيرغوسون.

واشار فرديناند الذي توج مع فيرغوسون بلقب الدوري الممتاز للمرة السادسة وخاض تحت قيادته 432 مباراة خلال 11 عاما بقميص "الشياطين الحمر"، الى انه يتطلع بفارغ الصبر للعب تحت اشراف مويز الموسم المقبل، مضيفا "انا سعيد لاني وقعت لعام اضافي وانا اتطلع بفارغ الصبر للعب تحت اشراف المدرب الجديد. من لا يرغب باللعب اسبوعيا لهذا الفريق المذهل وامام 75 الف متفرج؟ كانت رحلة لا تصدق وانا سعيد لانها ستتواصل".

وكان فرديناند اعلن الاسبوع الماضي اعتزاله اللعب مع المنتخب الانكليزي الذي دافع عن الوانه في 81 مباراة دولية وشارك في نهائيات كأس العالم 3 مرات، وهو تحدث اليوم عن هذه المسألة قائلا: "بامكاني الان التركيز بشكل كامل على مسيرتي مع النادي، وهذا الامر كان ايجابيا بالنسبة الي في الاعوام القليلة الاخيرة (حرمته الاصابة من ان يكون مع المنتخب في الكثير من المباريات وتعود مشاركته الاخيرة الى عام 2011)".