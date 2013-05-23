الأمن المصري يعلن ضبط صواريخ « غراد » وكميات اسلحة أثناء تهريبها من ليبيا

أعلنت الشرطة المصرية أنها ألقت القبض على شحنة صواريخ من طراز "غراد" قادمة من ليبيا على الحدود.



وأكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الناطق بإسم القوات المسلحة، أن عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية تمكنت من ضبط عربتين "تويوتا لاند كروزر" بدون لوحات معدنية.



وكانت إحداهما محملة بكمية من الأسلحة والذخائر والأقراص المخدرة والأخرى تفحمت تماماً نتيجة مطاردتها وإطلاق النيران عليها بواسطة عناصر حرس الحدود، وأثناء التفتيش عثر في العربتين على 14 صاروخا من طراز "جراد" و130 بندقية خرطوش و 33 ألف طلقة مختلفة، وكذلك كمية كبيرة من المخدرات.