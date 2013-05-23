عباس يرحب بزيارة فريق برشلونة الإسباني إلى فلسطين

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالزيارة التي سيقوم بها فريق برشلونة الإسباني إلى فلسطين في شهر آب المقبل.

وقال سيادته إن 'حضور فريق برشلونة المتميز الذي يحظى بشعبية واسعة في فلسطين، والفعاليات الرياضية التي سيشارك فيها، ستكون مناسبة احتفالية تعزز المعاني السامية للرياضة'.

وأضاف أن 'فريق وإدارة برشلونة سيكونون ضيوفا أعزاء على أبناء الشعب الفلسطيني، موجها تعليماته للأسرة الرياضية لاستكمال الاستعدادات بما يليق بهذه المناسبة'.

وكان الرئيس عباس زار نادي برشلونة الرياضي في مدينة برشلونة الإسبانية، يوم الخميس 21-7-2011، وتفقد مختلف أقسام النادي ومرافقه وملاعبه، وجرى في وقتها تكريم للرئيس وأحفاده زياد ونور من قبل إدارة النادي.

كما زار سيادته نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، في يوم الأربعاء 20-7-2011، واطلع على محتويات متحف الريال والملعب الخاص بالفريق والغرف الخاصة باللاعبين، وتسلم هدية تذكارية من نادي ريال مدريد، كما قدم سيادته للفريق هدية تذكارية.