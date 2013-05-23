مصادر عبرية: ارتفاع حاد في حوادث التنكيل بالعرب

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا حادا في عدد حوادث قيام متطرفين يهود بالتنكيل بعرب على خلفية قومية في الضفة الغربية، وكذلك داخل أراضي 48.

وأضافت أن عدد هذه الحوادث بلغ منذ مطلع العام الجاري نحو 180 بالمقارنة مع نحو مئتي حادث في العام الماضي بأسره.

يذكر أنه تم الليلة الماضية ثقب إطارات خمس سيارات ورسمت عليها شعارات 'تدفيع الثمن' في مستوطنة غيلو جنوبي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن ثلاث سيارات تابعة لسكان عرب والباقيتين لمستوطنين، ويُعتقد أن متطرفين يهودا قاموا بهذه الفعلة ظنا منهم أن جميع السيارات تابعة لعرب.