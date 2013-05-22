رجل أعمال يشتري حمامة بـ400 ألف دولار

اشترى رجل أعمال صيني حمامة بلجيكية بمبلغ 310 آلاف يورو (398500 دولار)، ويعتبر هذا الرقم قياسيًا، ويبرز اهتماما كبيرا ومتزايدا في آسيا بطيور السباق.

والحمامة التي تبلغ من العمر عاما واحدا، باعها مربي الحمام البلجيكي ليو هيرمانز -وهو اسم معروف لهواة تربية الحمام- ضمن مجموعة كاملة تضم 530 طائرا في مزاد في عطلة نهاية الأسبوع، حيث باع المجموعة بمبلغ 4.3 مليون يورو.

ووصف نيكولاس جيسلبرخت من موقع (بيبا) لمزادات الحمام، بأنها "عمل فني"، وشبهها بلوحة للرسام بيكاسو.

وأضاف "الحمامة لا تزال صغيرة ومن ثم يمكن لصاحبها الصيني الجديد أن يستخدمها للتناسل لثماني سنوات أخرى على الأقل".

وقال الموقع إنه على الرغم من أن المزاد جذب الاهتمام من 27 دولة، لكن تسع حمامات من أغلى عشر حمامات سباق في المزاد اشتراها عملاء من الصين وتايوان.

المصدر: سكاي نيوز عربية